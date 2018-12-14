Суд взыскал 5 тыс. рублей в пользу школьника, которого избили на перемене

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Коркино по иску прокурора суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу ребенка.

Инцидент произошел в одной из школ Коркино. Воспитанник детдома избил ученика восьмого класса на перемене. Медики зафиксировали у пострадавшего кровоподтеки на голове. Представитель ребенка обратился в прокуратуру.

Надзорное ведомство потребовало возместить моральный вред. Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу пострадавшего с детдома и школы взыскали 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 14.12.2018 г.»