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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В парке Гагарина челябинцев ждет «пельменное фэнтези»
14.12.2018 г. 11:55
В Челябинске пройдет фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего».
Праздник ежегодный — в 2018 году он состоится в седьмой раз. В субботу, 15 декабря, в фестивале в парке имени Гагарина примут участие 26 южноуральских производителей пельменей и вареников. Фермеры дадут гостям фестиваля возможность продегустировать свою продукцию и приобрести ее по сниженной цене. Также челябинцы смогут купить на ярмарке мясо и копчености, сыры, мед, изделия ручной работы, сувениры и сладости.
В полдень в парке начнется большой фольклорный концерт. Организаторы впервые подготовили для челябинцев «русское пельменное фэнтези», где богатыри, взращенные на уральских пельменях, будут при народной поддержке сражаться с силами зла — голодом и холодом. Также гостей ждут аттракционы, хороводы, игры и песни.
Фото с сайта pixabay.com
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