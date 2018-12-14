В парке Гагарина челябинцев ждет «пельменное фэнтези»

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске пройдет фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего».

Праздник ежегодный — в 2018 году он состоится в седьмой раз. В субботу, 15 декабря, в фестивале в парке имени Гагарина примут участие 26 южноуральских производителей пельменей и вареников. Фермеры дадут гостям фестиваля возможность продегустировать свою продукцию и приобрести ее по сниженной цене. Также челябинцы смогут купить на ярмарке мясо и копчености, сыры, мед, изделия ручной работы, сувениры и сладости.

В полдень в парке начнется большой фольклорный концерт. Организаторы впервые подготовили для челябинцев «русское пельменное фэнтези», где богатыри, взращенные на уральских пельменях, будут при народной поддержке сражаться с силами зла — голодом и холодом. Также гостей ждут аттракционы, хороводы, игры и песни.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 14.12.2018 г.»