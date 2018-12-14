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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Корпорация Intel купила программное обеспечение челябинского разработчика
14.12.2018 г. 11:45
Челябинскую технологию распознавания тела представили на международной конференции в Канаде.
Программа под названием Nuitrack обеспечивает распознавание силуэта, 19 точек скелета, лица и жестов сразу шести человек в режиме реального времени. Сфера использования технологии — интерактивные приложения дополненной реальности, медицинская реабилитация, робототехника.
Как сообщили в пресс-службе областного минсвязи, разработчик программы — челябинская компания «ТРИДИВИ». В ней работают выпускники ЮУрГУ и ЧелГУ. Технологию южноуральцев приобрела компания Intel — в начале декабря она представила ее на конференции по нейронным системам обработки информации в Монреале. Также разработками челябинцев пользуются такие компании, как LG, Orbbec и Orange.
Автор фото: Виктор Балаченцев
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