Корпорация Intel купила программное обеспечение челябинского разработчика

Автор фото: Виктор Балаченцев

Челябинскую технологию распознавания тела представили на международной конференции в Канаде.

Программа под названием Nuitrack обеспечивает распознавание силуэта, 19 точек скелета, лица и жестов сразу шести человек в режиме реального времени. Сфера использования технологии — интерактивные приложения дополненной реальности, медицинская реабилитация, робототехника.

Как сообщили в пресс-службе областного минсвязи, разработчик программы — челябинская компания «ТРИДИВИ». В ней работают выпускники ЮУрГУ и ЧелГУ. Технологию южноуральцев приобрела компания Intel — в начале декабря она представила ее на конференции по нейронным системам обработки информации в Монреале. Также разработками челябинцев пользуются такие компании, как LG, Orbbec и Orange.

Автор фото: Виктор Балаченцев





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