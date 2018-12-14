Прокуратура проверит законность вырубки ели для ледового городка в центре Чебаркуля

Фото: Галина Шестакова / vk.com/typical_chebarkul

Прокуратура организовала проверку по факту вырубки многолетней ели в Чебаркуле.

Инцидент произошел в декабре. В центре города вырубили ель, а затем установили ее на главной площади. Местные власти заявили, что произошла ошибка, рабочие должны были спилить дерево в другом месте.

Надзорное ведомство организовало проверку. Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На этой неделе стало известно, что начальник управления по ЖКХ Чебаркуля Андрей Морозов уволился по собственному желанию. Его уход связывают со скандалом из-за вырубки елки.

Фото: Галина Шестакова / vk.com/typical_chebarkul

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