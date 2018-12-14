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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
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Прокуратура проверит законность вырубки ели для ледового городка в центре Чебаркуля
14.12.2018 г. 11:40
Фото: Галина Шестакова / vk.com/typical_chebarkul
Прокуратура организовала проверку по факту вырубки многолетней ели в Чебаркуле.
Инцидент произошел в декабре. В центре города вырубили ель, а затем установили ее на главной площади. Местные власти заявили, что произошла ошибка, рабочие должны были спилить дерево в другом месте.
Надзорное ведомство организовало проверку. Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
На этой неделе стало известно, что начальник управления по ЖКХ Чебаркуля Андрей Морозов уволился по собственному желанию. Его уход связывают со скандалом из-за вырубки елки.
Фото: Галина Шестакова / vk.com/typical_chebarkul
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