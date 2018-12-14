Владимир Путин похвалил Виктора Рашникова за вложения в социальную сферу

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень соцответственности руководства ММК.

Владимир Путин во время выступления на форуме «ПроеКТОриЯ» заявил, что бизнесменам не стоит тратить жизнь на накопительство денег. «Как Гобсек, сидеть на золоте и накапливать неизвестно для чего — бессмысленно», — цитирует президента РИА Новости. Владимир Путин привел председателя Совета директоров ММК Виктора Рашникова в качестве примера бизнесмена, который вместо максимализации дивидендов вкладывает деньги в социальную сферу.

Президент отметил выделение средств на уменьшение выбросов в атмосферу, создание рабочих мест и социнфраструктуру. «Он мог бы в карманы рассовать, распихать все по карманам собственников... Нет. Компания вкладывает для того, чтобы обеспечить здоровье своих работников. Это работает на бизнес, но этот бизнес связан с людьми, с их успехом», — подчеркнул Владимир Путин.

Фото с сайта kremlin.ru

Все новости за 14.12.2018 г.»