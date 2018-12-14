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200 человек, возмущенных смогом, 12 декабря пришли в мэрию Челябинска

После этого их обвинили в пиаре на серьезной для города экологической проблеме. Что это было на самом деле? Пиар или крик души? Говорим об этом в пятницу, 14 декабря, на «Челябинском эхе» в программе «Разворот».

Гость в студии: активист движения «Челябинск, дыши!» Игорь Кривченко.

Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

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