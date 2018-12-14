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Разворот
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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Разбор полетов
200 человек, возмущенных смогом, 12 декабря пришли в мэрию Челябинска
14.12.2018 г. 10:42
Фото с сайта 74.ru
200 человек, возмущенных смогом, 12 декабря пришли в мэрию Челябинска
После этого их обвинили в пиаре на серьезной для города экологической проблеме. Что это было на самом деле? Пиар или крик души? Говорим об этом в пятницу, 14 декабря, на «Челябинском эхе» в программе «Разворот».
Гость в студии: активист движения «Челябинск, дыши!» Игорь Кривченко.
Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
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