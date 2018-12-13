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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
«Бовид» продает офисный центр в Тракторозаводском районе за 130 млн рублей
13.12.2018 г. 16:11
В Челябинске за 130 млн рублей продают крупный офисный центр.
На продажу выставлено пятиэтажное офисное здание класса B с трехэтажным пристроем по адресу улица 40-летия Октября, 21. Его площадь — почти 3 тыс. кв. метров плюс земельный участок на 0,22 га. Территория огорожена, действует пост охраны, оборудованы две парковки на 30 и 40 машино-мест, есть теплый гараж и склады, помещение под столовую. Заявленная стоимость объекта — 130 млн рублей.
Как пишет «Ъ-Южный Урал», собственник здания — холдинг «Бовид» депутата гордумы, бизнесмена Бориса Видгофа. До переезда в гранд-отель «Видгоф» там размещались офисы холдинга. Причина продажи — нерентабельность объекта. Сейчас в здании находятся 26 арендаторов, однако они занимают здание не полностью. Пустующие площади собственник сейчас не использует. Борис Видгоф намерен или продать, или сдать комплекс какому-нибудь одному крупному арендатору.
Эксперты полагают, что стоимость здания существенно завышена. При обычной цене за квадратный метр в 20-30 тыс. рублей в центре города «Бовид» предлагает свой актив в Тракторозаводском районе по 45 тыс. рублей за квадрат. «Есть предположение, что они размещают объявления для залога имущества в банке, чтобы оценщики заявили эту стоимость в качестве рыночной. Это цена не является ценой продажи, она должна быть снижена в два раза», — цитирует издание директора компании «IBC-Недвижимость» Станислава Ахмедзянова.
Фото с сайта chelduma.ru
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