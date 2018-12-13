Сатка стала самым «умным» городом России. Как это облегчило жизнь населения?

Фото: Анна Адианова

Объясняем, что такое «Умный город», на конкретных примерах.

Сатка стала первым городом России, где единовременно был внедрен целый комплекс умных решений. Умные домофоны и счетчики, фонари и видеокамеры — что это и как это работает?

Умный дом



В Сатке пока один умный дом — пятиэтажка на улице Бакальской.

Каждый подъезд оборудован умным домофоном, а каждая квартира — умным счетчиком.

Чем умный домофон отличается от обычного? Когда гость набирает номер квартиры на умном домофоне, владельцу поступает звонок на телефон. Хозяин может увидеть на смартфоне, кто к нему пришел, и принять решение, стоит ли впускать гостей в подъезд. Человек необязательно должен быть дома, чтобы открыть дверь.

У умного домофона есть еще одна фишка — он не даст человеку забыть заплатить за услуги ЖКХ. Заботливый домофон не только сообщает владельцам квартир о задолженности, но и просит погасить ее. С таким устройством невозможно забыть и о собрании жильцов — он обязательно напомнит. Еще домофон предупреждает о планируемых отключениях воды.

Также он придает ощущение безопасности: через него можно вызвать службу спасения.

Умные счетчики



Жильцам больше не нужно собирать данные счетчиков и передавать информацию управляющим компаниям. В умном городе Сатке это делают сами счетчики.

Сведения о потреблении холодной и горячей воды и электричества в режиме онлайн передаются в интернет. Жильцы могут зайти на портал и посмотреть, сколько воды они израсходовали в конкретный день. Если данные сильно огорчат, можно попытаться сэкономить в следующий день, например, помыться у соседей. Владелец одной из квартир радостно сообщил, что благодаря умным счетчикам он стал ежемесячно экономить по 100 рублей.

Умное освещение



Оно тоже позволяет экономить на ресурсах. В школе №4 работает система градиентного освещения.

В кабинетах учреждения находятся датчики, которые реагируют на изменение степени освещенности определенных участков. Когда в помещении темнеет, свет постепенно включается, становится все ярче, и наоборот.

По такому же принципу работают уличные фонари. Во время заката можно наблюдать, как на одной стороне дороги лампы уже горят, а на другой — нет. Это значит, что солнце достаточно освещает одну половину улицы. Всего в Сатке работают более 2 тыс. умных светильников.

На некоторых перекрестках можно увидеть арки, в которые встроены лампочки. Они меняют цвет в зависимости от сигнала светофора. Лампочки на арках включаются, когда на улице начинает темнеть. Такие арки помогают водителям издалека видеть сигнал светофора.

Умное видеонаблюдение



Умные камеры помогают следить за порядком в городе. Они установлены на улице Ленина, сквере Славы и «умном доме» на Бакальской, 12.

Система реагирует на подозрительное поведение прохожих. Например, если человек начнет активно размахивать руками или полезет в фонтан. Сигнал поступает диспетчеру, который изучает видеозапись и оценивает ситуацию. Еще система может подсчитывать количество людей в кадре и распознавать лица прохожих.

Умный портал



Видеозаписи с камер наблюдения, данные о расходе ресурсов можно посмотреть в системе «Умный город Сатка». Здесь же есть карта, на которой отмечены наиболее проблемные точки. Как они определяются? Система анализирует все посты жителей Сатки в социальных сетях, группирует жалобы и наносит их на карту. Например, 11 декабря горожане были недовольны вывозом снега, перебоями с горячей водой и уборкой дорог. Пока власти не решат определенную проблему, она так и будет висеть на карте.

В системе также можно размещать инициативы. Они тоже наносятся на карту. Жители могут поддерживать инициативы, которые им близки. На карте видно, в каком районе не хватает детских площадок, где много зарослей и незаконной рекламы и даже место, где по ночам слушают громкую музыку.

Это те технологии, которые были внедрены в Сатке за последний год. В 2019-м власти планируют продолжить работу в данном направлении. Так, в городе станет больше домов с умными домофонами и счетчиками, запустят сервис «Активный гражданин», который в режиме онлайн поможет узнавать мнение жителей о благоустройстве Сатки.

Автор текста и фото: Анна Адианова

Все новости за 13.12.2018 г.»