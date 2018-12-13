- 66.255р. - 0.1675
- 75.3916р. + 0.1748
-
06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Кыштыме реконструируют исторический центр города
13.12.2018 г. 14:39
В центре Кыштыма реконструируют восемь объектов.
Финансирование программ благоустройства Кыштыма увеличат в три раза. Деньги пойдут на реализацию проекта реконструкции исторического центра. Он включает в себя благоустройство и ремонт восьми объектов, среди которых дом промышленника Дружинина, усадьба Демидовых «Белый дом» и парк на ее территории, набережная реки Кыштымка и чугунный фонтан. Также в рамках проекта реконструируют парк имени Пушкина, памятник «Ворота с оградой» и городскую площадь.
Все объекты объединят одним пешеходным маршрутом. Чугунный фонтан «Лебедь» XIX века во время реконструкции перенесут на историческое место — на набережную. Вода будет поступать из Верхне-Кыштымского пруда без всяких насосов за счет разницы давления. На реализацию проекта уйдет два года.
В 2019 году Кыштыму выделят 48,5 млн рублей для окончания первого этапа работ программы «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость комплексного проекта составляет около 150 млн рублей.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 12.12.2018 г. В 2019 году на благоустройство Челябинска потратят почти миллиард рублей
- 11.12.2018 г. Разработка проекта набережной Миасса обойдется Челябинску в 20 млн рублей
- 06.12.2018 г. «Челябинск — это не Москва»: эксперт раскритиковал предложенную москвичами архитектурную концепцию центра Челябинска
- 04.12.2018 г. Челябинск хотят сделать городом повышенной комфортности
- 16.11.2018 г. В черный список УФАС включили компанию, не выполнившую контракт по благоустройству Ленинского района