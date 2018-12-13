В Челябинской области выявили первые поддельные купюры номиналом 2 тыс. рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

На Южном Урале задержали 19-летнюю фальшивомонетчицу.

Инцидент произошел в Сатке. Там 19-летняя местная жительница расплатилась в аптеке 2000-рублевой купюрой. У сотрудников банка, куда поступили деньги, возникли сомнения в подлинности денежного знака.

Полицейские нашли и задержали фальшивомонетчицу. В ходе обыска обнаружили пять банкнот номиналом 2 тыс. рублей, а также 26 5-тысячных купюр. Все они оказались поддельными — девушка изготовила их самостоятельно. Еще две 2000-рублевки местная жительница потратила в магазинах города. С девушки взяли подписку о невыезде, за фальшивые деньги ей грозит до восьми лет колонии, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По данным Центробанка на конец октября, на Южном Урале количество фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом — свыше 500. Банкнот новых номиналов — 200 и 2 тыс. рублей — до последнего времени в Челябинской области не встречали ни разу.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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