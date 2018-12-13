- 66.255р. - 0.1675
- 75.3916р. + 0.1748
-
06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
К 2022 году трасса Челябинск — Екатеринбург станет четырехполосной с разделением потоков на всем протяжении
13.12.2018 г. 14:11
В управлении федеральных дорог «Южный Урал» рассказали о планах по реконструкции дороги между двумя уральскими мегаполисами.
По словам официального представителя управления Татьяны Денисовой, которые приводит Znak.com, на дороге устроят четыре полосы и разделение встречных потоков. На 38-километровом участке, который обслуживает ведомство, автомобили до сих пор ездят по двум полосам навстречу друг другу без разделения. Из-за этого на дороге повышается аварийность. Так, в конце ноября на 108-м километре трассы произошла автокатастрофа, в которой погибли пять человек.
Проект реконструкции направлен на госэкспертизу. В 2019 году планируется получить положительное заключение, а завершить работы предполагается в срок до 2022 года. Интернет-газета также пишет, что екатеринбургское ФКУ «Уралуправтодор» анонсировало перевод 63-километрового участка трассы на территории Свердловской области в категорию автомагистрали до 2020 года. Это позволит транспорту ездить там со скоростью до 110 км/ч.
Фото с сайта rosavtodor.ru
- 13.12.2018 г. ОНФ требует чистить челябинские дороги, а не посыпать их реагентом
- 06.12.2018 г. Челябинцы наиболее актуальной городской проблемой считают плохие дороги
- 03.12.2018 г. «Южуралмост»: после снижения количества противогололедного реагента жалоб стало меньше
- 27.11.2018 г. В Челябинске на ремонт дорог дополнительно выделили 620 млн рублей
- 26.11.2018 г. Дорожники пообещали отремонтировать все провалившиеся колодцы в Челябинске до конца года