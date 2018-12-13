К 2022 году трасса Челябинск — Екатеринбург станет четырехполосной с разделением потоков на всем протяжении

Фото с сайта rosavtodor.ru

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» рассказали о планах по реконструкции дороги между двумя уральскими мегаполисами.

По словам официального представителя управления Татьяны Денисовой, которые приводит Znak.com, на дороге устроят четыре полосы и разделение встречных потоков. На 38-километровом участке, который обслуживает ведомство, автомобили до сих пор ездят по двум полосам навстречу друг другу без разделения. Из-за этого на дороге повышается аварийность. Так, в конце ноября на 108-м километре трассы произошла автокатастрофа, в которой погибли пять человек.

Проект реконструкции направлен на госэкспертизу. В 2019 году планируется получить положительное заключение, а завершить работы предполагается в срок до 2022 года. Интернет-газета также пишет, что екатеринбургское ФКУ «Уралуправтодор» анонсировало перевод 63-километрового участка трассы на территории Свердловской области в категорию автомагистрали до 2020 года. Это позволит транспорту ездить там со скоростью до 110 км/ч.

Фото с сайта rosavtodor.ru



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