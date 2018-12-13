Челябинск
- 66.255р. - 0.1675
- 75.3916р. + 0.1748
Разбор полетов
Разворот
-
06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
На Южном Урале в розыск объявили главу кооператива, который украл у пайщиков более 158 млн рублей
13.12.2018 г. 13:56
Суд в Магнитогорске заочно арестовал главу потребительского кооператива «Альфакредит».
В период с марта 2010-го по март 2015 года председатель кооператива Владимир Карташов вместе с директором объединения Ксенией Хныкиной похищал деньги пайщиков. Потерпевшими признали 865 человек. Общий ущерб превысил 158 млн рублей. При этом более 8 млн рублей обвиняемый легализовал через сделки купли-продажи недвижимости.
В конце ноября Карташов не явился на судебные заседания. Суд заочно арестовал его и объявил в розыск, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Уголовное дело в отношении Ксении Хныкиной было прекращено из-за ее смерти.
Новости на эту тему
- 10.12.2018 г. В Магнитогорске осудили цыганку, которая «приумножила деньги» клиентки, украв 5,5 млн рублей
- 03.12.2018 г. Управляющую компанию в Снежинске уличили в присвоении свыше 10,5 млн рублей
- 29.11.2018 г. В Челябинской области выявили 12 «черных кредиторов»
- 06.11.2018 г. Житель Кыштыма притворился полицейским и получил взятку в размере 50 тыс. рублей
- 02.11.2018 г. На Южном Урале бывших сотрудников детдома обвиняют в мошенничестве на 9 млн рублей