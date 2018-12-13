На Южном Урале в розыск объявили главу кооператива, который украл у пайщиков более 158 млн рублей

Суд в Магнитогорске заочно арестовал главу потребительского кооператива «Альфакредит».

В период с марта 2010-го по март 2015 года председатель кооператива Владимир Карташов вместе с директором объединения Ксенией Хныкиной похищал деньги пайщиков. Потерпевшими признали 865 человек. Общий ущерб превысил 158 млн рублей. При этом более 8 млн рублей обвиняемый легализовал через сделки купли-продажи недвижимости.

В конце ноября Карташов не явился на судебные заседания. Суд заочно арестовал его и объявил в розыск, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Уголовное дело в отношении Ксении Хныкиной было прекращено из-за ее смерти.

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