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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Телеведущая Ксения Бородина помогла челябинцу забрать дочь из детдома
13.12.2018 г. 13:55
Известная телеведущая помогла воссоединить челябинскую семью.
Ксения Бородина на своей странице в Instagram рассказала о челябинце по имени Алексей, который устроился штукатуром в дом ребенка, чтобы каждый день видеть свою трехлетнюю дочь. Девочка появилась на свет вне брака, а ее мать лишили родительских прав. Органы опеки не отдавали девочку отцу, поскольку он проживал в ветхом бараке. Ксения Бородина призвала власти Челябинска и своих подписчиков (их у нее в Instagram почти 12 млн) помочь в решении проблемы, поскольку была опасность, что ребенок попадет в интернат.
Деньги на новое жилье, по словам телеведущей, собрали за четыре дня. «Буквально вчера я говорила с Алексеем по телефону, благодаря моим и вашим, конечно же, усилиям мы собрали нужную сумму. Теперь у них будет своя квартира», — написала она.
Скриншот с сайта instagram.com / tok_media
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