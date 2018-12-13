Телеведущая Ксения Бородина помогла челябинцу забрать дочь из детдома

Скриншот с сайта instagram.com / tok_media

Известная телеведущая помогла воссоединить челябинскую семью.

Ксения Бородина на своей странице в Instagram рассказала о челябинце по имени Алексей, который устроился штукатуром в дом ребенка, чтобы каждый день видеть свою трехлетнюю дочь. Девочка появилась на свет вне брака, а ее мать лишили родительских прав. Органы опеки не отдавали девочку отцу, поскольку он проживал в ветхом бараке. Ксения Бородина призвала власти Челябинска и своих подписчиков (их у нее в Instagram почти 12 млн) помочь в решении проблемы, поскольку была опасность, что ребенок попадет в интернат.

Деньги на новое жилье, по словам телеведущей, собрали за четыре дня. «Буквально вчера я говорила с Алексеем по телефону, благодаря моим и вашим, конечно же, усилиям мы собрали нужную сумму. Теперь у них будет своя квартира», — написала она.

Скриншот с сайта instagram.com / tok_media



Все новости за 13.12.2018 г.»