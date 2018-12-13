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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
ОНФ требует чистить челябинские дороги, а не посыпать их реагентом
13.12.2018 г. 13:44
Челябинские эксперты ОНФ разработали рекомендации по содержанию дорог зимой.
Они считают, что оптимальный способ чистки дорог на Южном Урале — это механическая уборка. Применение реагентов, по мнению экспертов, необходимо свести к минимуму.
«Соль с песком действительно позволяет быстро растопить лед на дороге — соленая вода не замерзает до -15°C. Но другая сторона этого процесса связана с тем, что расплавленный лед вместе с песком попадает в стоки и быстро засоряет ливневую канализацию, а реагенты не только портят металлические детали автомобилей и зеленые насаждения при таянии весной, но и разъедают обувь граждан, вредят животным», — говорится в сообщении организации.
Также неубранный снег с дороги причиняет вред органам дыхания, поскольку, оттаяв, испаряет опасные вещества, добавили в ОНФ. Реагенты нужно использовать в крайних случаях, например, на опасных участках дорог.
В ОНФ предложили использовать хотя бы в качестве эксперимента твердые сыпучие материалы в виде гранитной крошки или обеспыленного отсева, как это делают в Европе. «Они успешно применяются в Финляндии, где очень снежные зимы», — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Челябинской области Олег Гудимов.
Эксперты предлагают сделать прозрачной систему мониторинга транспорта, который выходит на уборку дорог. Это позволит челябинцам в онлайн-режиме следить за работой техники.
Фото с сайта onf.ru
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