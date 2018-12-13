- 66.255р. - 0.1675
- 75.3916р. + 0.1748
-
06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Браконьера из Карталов приговорили к 17 годам колонии за убийство егеря
13.12.2018 г. 13:42
Челябинский облсуд огласил приговор 48-летнему карталинцу за убийство инспектора охотнадзора.
Мужчина признал вину частично — он заявил, что выстрелил в егеря случайно, когда тот пытался выхватить у него ружье. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — наличие двоих детей, явку с повинной и активное содействие раскрытию преступления. Однако приговор, тем не менее, все равно оказался суровым — 17 лет и один месяц колонии строгого режима, ограничение свободы на два года и компенсация супруге погибшего в размере 1,5 млн рублей.
Инцидент произошел 10 февраля в Карталинском районе. Инспектор охотнадзора Александр Минин задержал троих браконьеров. Они незаконно добыли двух косуль. Двое подельников скрылись на снегоходах, третий выстрелил в егеря. После этого он забрал из одежды убитого видеорегистратор, фотоаппарат, навигатор, служебное удостоверение и уничтожил все это. В июле соучастников преступления оштрафовали на 100 тыс. рублей за незаконную охоту. Президент Владимир Путин наградил Александра Минина Орденом Мужества посмертно.
Фото с сайта 74.мвд.рф
- 03.12.2018 г. На Южном Урале в колонию отправили мужчину, который сжег жену и ее любовника
- 26.11.2018 г. На Южном Урале задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка
- 23.11.2018 г. Рецидивиста отправили в колонию на 14 лет за убийство 14-летней девочки в Сатке
- 23.11.2018 г. В Копейске в колонию на 9,5 года отправили мужчину, который убил дядю и сжег его тело в огороде
- 20.11.2018 г. В Озерске мужчина застрелил бывшую жену в цветочном магазине