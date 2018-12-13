Браконьера из Карталов приговорили к 17 годам колонии за убийство егеря

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский облсуд огласил приговор 48-летнему карталинцу за убийство инспектора охотнадзора.

Мужчина признал вину частично — он заявил, что выстрелил в егеря случайно, когда тот пытался выхватить у него ружье. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — наличие двоих детей, явку с повинной и активное содействие раскрытию преступления. Однако приговор, тем не менее, все равно оказался суровым — 17 лет и один месяц колонии строгого режима, ограничение свободы на два года и компенсация супруге погибшего в размере 1,5 млн рублей.

Инцидент произошел 10 февраля в Карталинском районе. Инспектор охотнадзора Александр Минин задержал троих браконьеров. Они незаконно добыли двух косуль. Двое подельников скрылись на снегоходах, третий выстрелил в егеря. После этого он забрал из одежды убитого видеорегистратор, фотоаппарат, навигатор, служебное удостоверение и уничтожил все это. В июле соучастников преступления оштрафовали на 100 тыс. рублей за незаконную охоту. Президент Владимир Путин наградил Александра Минина Орденом Мужества посмертно.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 13.12.2018 г.»