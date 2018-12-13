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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Бывшая начальница почтового отделения получила условный срок за кражу денег
13.12.2018 г. 13:40
Фото с сайта 74.мвд.рф
Суд вынес приговор жительнице Кизильского района, которую признали виновной в присвоении и растрате.
Суд установил, что обвиняемая во время работы начальницей почтового отделения похитила товары и деньги на общую сумму около 130 тыс. рублей. Нарушение выявили во время служебной проверки.
Женщине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Она возместила в пользу «Почты России» 50 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск о взыскании оставшейся суммы ущерба, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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