Бывшая начальница почтового отделения получила условный срок за кражу денег

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд вынес приговор жительнице Кизильского района, которую признали виновной в присвоении и растрате.

Суд установил, что обвиняемая во время работы начальницей почтового отделения похитила товары и деньги на общую сумму около 130 тыс. рублей. Нарушение выявили во время служебной проверки.

Женщине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Она возместила в пользу «Почты России» 50 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск о взыскании оставшейся суммы ущерба, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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