В Челябинске тренера по единоборствам подозревают в избиении 14-летнего школьника

Фото с сайта t-l.ru

В Челябинске после избиения подростка задержали спортивного тренера.

Инцидент произошел 7 декабря. По версии следствия, 39-летний мужчина подрался с 14-летним школьником возле торгового комплекса «Стрела» на проспекте Победы. Подросток получил перелом костей черепа и был госпитализирован. В среду, 12 декабря, мужчину задержали, им оказался тренер по единоборствам одного из спортклубов. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Со спортсмена взяли подписку о невыезде.

Обстоятельства инцидента неясны, возможно, драка завязалась в результате ссоры. По некоторым данным, ее зачинщиком был сам школьник.

Фото с сайта t-l.ru

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