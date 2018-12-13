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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Челябинске тренера по единоборствам подозревают в избиении 14-летнего школьника
13.12.2018 г. 13:35
Фото с сайта t-l.ru
В Челябинске после избиения подростка задержали спортивного тренера.
Инцидент произошел 7 декабря. По версии следствия, 39-летний мужчина подрался с 14-летним школьником возле торгового комплекса «Стрела» на проспекте Победы. Подросток получил перелом костей черепа и был госпитализирован. В среду, 12 декабря, мужчину задержали, им оказался тренер по единоборствам одного из спортклубов. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Со спортсмена взяли подписку о невыезде.
Обстоятельства инцидента неясны, возможно, драка завязалась в результате ссоры. По некоторым данным, ее зачинщиком был сам школьник.
Фото с сайта t-l.ru
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