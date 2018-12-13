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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
СК обнародовал видео, на котором 15-летняя школьница на Mercedes-Benz сбила инспектора ДПС
13.12.2018 г. 12:19
В Челябинске организована доследственная проверка после аварии, в которой сбили инспектора ДПС.
На опубликованной Следственным комитетом записи заметно, что пьяная девочка перед аварией даже не пыталась притормозить. Авария произошла ночью 17 ноября 2018 года в Калининском районе. 15-летняя пьяная девушка за рулем Mercedes-Benz наехала на инспектора ДПС, он получил травмы.
Сотрудники полиции пытались скрыть факт инцидента, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Следователи дадут уголовно-правовую оценку их действиям, а также установят все обстоятельства происшествия. По информации СМИ, за рулем Mercedes-Benz была дочь одного из влиятельных местных бизнесменов. Его фамилия не называется.
Видео: следственное управление СКР по Челябинской области
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