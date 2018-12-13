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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Миассе от предприятия требуют погасить долги, из-за которых жители могут остаться без тепла
13.12.2018 г. 11:52
Прокуратура потребовала от руководства ММЗ погасить задолженность за энергоресурсы.
Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что Миасский машиностроительный завод ненадлежащим образом платил за газ поставщику — компании «НОВАТЭК-Челябинск». Задолженность превысила 300 млн рублей. Заводу грозили отключить газ, что могло повлечь перебои с отоплением жилых домов в Миассе. Директору предприятия Александру Новожилову внесли представление об устранении нарушений. Ситуацию с подачей тепла в дома поставили на контроль.
В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что проверку провели по информации Znak.com. В ноябре интернет-газета опубликовала материал, в котором говорилось, что Миасский машиностроительный завод задолжал за газ поставщику энергоресурсов. В собственности предприятия находится Тургоякская ТЭЦ — она снабжает теплом Машгородок и поселок Строителей. В случае отключения газа за долги пропало бы отопление в жилых домах. Представители ММЗ заявили, что задолженность образовалась не из-за экономических проблем предприятия. Долги копятся из-за неуплаты за тепло городских служб и местных жителей.
Фото с сайта mosreg.ru
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