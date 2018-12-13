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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Депутаты лишили Южный Урал трех памятников природы
13.12.2018 г. 10:03
Депутаты Заксобрания упразднили три особо охраняемых территории в Челябинской области.
Статус охраняемых территорий решением комитета ЗСО по экологии сняли с трех объектов — геологического разреза древнейших известняков и Могильной скалы в окрестностях Усть-Катава, а также реликтового ельника в Нязепетровском районе. Все они стали предметом комплексного экологического обследования.
Эксперты заключили, что известняковый разрез, который образовали для сохранения выходов древнейших горных пород в естественном состоянии, засыпан обрушившимся грунтом. Там обнаружили следы активной добычи камня. Могильная скала – тоже выход древних известняковых пород – сейчас высотой всего восемь метров, через нее проходит ЛЭП, представители краснокнижной флоры и фауны там не обитают. Реликтовый еловый лес в Нязепетровском районе не соответствует характеристикам уникального участка.
Председатель комитета по экологии Константин Струков подчеркнул, что эти объекты не имеют особого природоохранного, научного, эстетического, рекреационного значения и не подлежат восстановлению. Также парламентарии предложили создать лесопарковый зеленый пояс в Нязепетровском районе и объединить восемь памятников природы в долине реки Юрюзань в одну особо охраняемую территорию.
Фото с сайта uk174.ru
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