Следователи начали проверку по факту ДТП с пьяной школьницей на Mercedes-Benz

Фото с сайта online47.ru

В Челябинске проводится проверка по факту ДТП, в котором 15-летняя девушка сбила сотрудника ДПС.

Авария произошла ночью 17 ноября 2018 года в Калининском районе. По предварительным данным, 15-летняя пьяная девушка за рулем Mercedes-Benz наехала на сотрудника ДПС. В результате ДТП он получил травмы.

Сотрудники полиции пытались скрыть факт инцидента, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Следователи дадут уголовно-правовую оценку их действиям, а также установят все обстоятельства происшествия.

По информации СМИ, за рулем Mercedes-Benz была несовершеннолетняя дочь одного из влиятельных местных бизнесменов. Его фамилия не называется.

Фото с сайта online47.ru

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