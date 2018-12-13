Следователи начали проверку по факту ДТП с пьяной школьницей на Mercedes-Benz

13.12.2018 г. 10:04

Следователи начали проверку по факту ДТП с пьяной школьницей на Mercedes-Benz
Фото с сайта online47.ru

В Челябинске проводится проверка по факту ДТП, в котором 15-летняя девушка сбила сотрудника ДПС.

Авария произошла ночью 17 ноября 2018 года в Калининском районе. По предварительным данным, 15-летняя пьяная девушка за рулем Mercedes-Benz наехала на сотрудника ДПС. В результате ДТП он получил травмы.

Сотрудники полиции пытались скрыть факт инцидента, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Следователи дадут уголовно-правовую оценку их действиям, а также установят все обстоятельства происшествия.

По информации СМИ, за рулем Mercedes-Benz была несовершеннолетняя дочь одного из влиятельных местных бизнесменов. Его фамилия не называется. 

Фото с сайта online47.ru

    

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