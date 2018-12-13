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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Челябинские общественники потребовали от Владимира Елистратова ввести в городе режим ЧС из-за смога
13.12.2018 г. 09:07
Экоактивисты предъявили местным властям список требований по разрешению ситуации с экологией в Челябинске.
Акцию инициировали участники общественного движения «Челябинск, дыши». Они провели ее вечером в среду, 12 декабря, во время личного приема горожан чиновниками администрации по случаю Дня Конституции. Протестующие собрались в 18:00 у здания мэрии. Спустя час около сотни человек рассадили в зале заседаний городской думы. К ним вышел врио главы Челябинска Владимир Елистратов.
Инициативная группа общественников подготовила список предлагаемых мер по улучшению экологической обстановки, который передали вице-мэру. Как сообщает 74.ru, активисты потребовали от городских властей объявить режим чрезвычайной ситуации, провести внеплановые проверки на предприятиях, эвакуировать беременных женщин и детей на период действия режима НМУ или обеспечить их респираторами, а также привлечь федеральные ресурсы для тушения закрытой свалки и Коркинского разреза.
Фото с сайта 74.ru
Владимир Елистратов заявил, что вопросы экологии находятся на постоянном контроле у местных и региональных властей. По выявленным нарушениям уже заведено несколько уголовных и административных дел. Координатору сообщества «Челябинск, дыши» Игорю Кривченко вице-мэр пообещал рассмотреть все выдвинутые общественниками требования, подготовить по каждому ответы и провести повторную встречу до 31 декабря.
В Челябинске вторую неделю сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени опасности, из-за которых над городом висит густой смог от выбросов предприятий и пожаров на закрытой свалке и в Коркинском угольном разрезе. В среду синоптики в очередной раз продлили действие режима НМУ до вечера четверга, 13 декабря.
Фото с сайта 74.ru
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