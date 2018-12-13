Мэрия Челябинска опубликовала новогоднюю афишу

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске с понедельника, 17 декабря, стартует серия новогодних мероприятий.

Афишу празднования Нового года в Челябинске опубликовали на сайте городской администрации. В программе указано более 50 мероприятий, среди которых мастер-классы, утренники, спектакли и представления. Большинство из них можно будет посетить бесплатно.

24 декабря в 17:00 откроют ледовый городок на площади Революции. Новогодняя ночь на главной городской площади начнется в 23:00. На катке в парке имени Гагарина 29 декабря и 6 января пройдут праздничные дискотеки.

Источник: cheladmin.ru

Все новости за 13.12.2018 г.»