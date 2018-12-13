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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Мэрия Челябинска опубликовала новогоднюю афишу
13.12.2018 г. 08:43
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске с понедельника, 17 декабря, стартует серия новогодних мероприятий.
Афишу празднования Нового года в Челябинске опубликовали на сайте городской администрации. В программе указано более 50 мероприятий, среди которых мастер-классы, утренники, спектакли и представления. Большинство из них можно будет посетить бесплатно.
24 декабря в 17:00 откроют ледовый городок на площади Революции. Новогодняя ночь на главной городской площади начнется в 23:00. На катке в парке имени Гагарина 29 декабря и 6 января пройдут праздничные дискотеки.
Источник: cheladmin.ru
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