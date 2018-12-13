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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Четыре челябинских предприятия временно лишили разрешения на выбросы
13.12.2018 г. 08:32
Росприроднадзор приостановил действие разрешений четырех челябинских предприятий на выбросы.
Региональное управление Росприроднадзора продолжает проверять деятельность предприятий Челябинска во время НМУ. Рейдовые мероприятия проводят с помощью беспилотников и передвижных лабораторий, которые в том числе дополнительно привлекли из Екатеринбурга и Курганской области.
На предприятиях, где были выявлены превышения выбросов загрязняющих веществ, ведутся административные расследования. По результатам проверок специалисты приостановили действие разрешений четырех предприятий Челябинска на выбросы, сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора. Сами заводы в надзорном ведомстве не называют, но уточняют, что это предприятия федерального надзора первой-второй категории опасности.
Режим НМУ действует в городе с 1 декабря. По данным челябинского гидрометцентра, он продлится как минимум до 19:00 четверга, 13 декабря.
Фото с сайта vdv-ozuevo.ru
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