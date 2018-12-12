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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Кыштыме троих мужчин будут судить за нападение на инспекторов ГИБДД
12.12.2018 г. 16:17
Фото с сайта amur.info
Трое кыштымцев предстанут перед судом за применение насилия в отношении представителей власти.
Инцидент произошел в мае 2018 года. Двое сотрудников кыштымского отдела ГИБДД остановили автомобиль с водителем и двумя пассажирами. Все они были пьяными. При освидетельствовании и составлении протокола на водителя двое его друзей попытались вызволить задержанного из патрульной машины. Инспекторы получили травмы различной степени тяжести.
Один из нападавших с места преступления скрылся, двух других задержали полицейские. Всех их обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти. Всем им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта amur.info
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