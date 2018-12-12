- 66.4225р. - 0.0797
- 75.2168р. - 0.4029
-
06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
УФАС обнаружило сговор в контракте на строительство фонтана в Копейске
12.12.2018 г. 15:29
Антимонопольная служба возбудила дело о нарушениях при проведении торгов на строительство фонтана в Копейске.
В августе 2018 года копейское управление строительства объявило аукцион на капремонт фонтана на площади Славы. Его стоимость составляла почти 17 млн рублей. Контракт заключили с единственным поставщиком – ООО «Флагман», без конкурсных процедур, что считается нарушением закона о защите конкуренции.
За несколько месяцев до этого муниципальное учреждение объявляло конкурс на ремонт фонтана, однако УФАС выявило нарушения и потребовало его отменить. Позднее в управлении строительства пояснили, что объявлять новый конкурс было нецелесообразно из-за длительности сроков его проведения.
Закупку без конкурсных процедур допустимо проводить лишь в случае аварии или ЧС. Кроме того, ремонт фонтана фактически начался еще до заключения контракта – в июле. Антимонопольная служба оштрафовала должностное лицо учреждения на 50 тыс. рублей и обратилась в Арбитражный суд с требованием аннулировать контракт. Заседание по делу в УФАС состоится 25 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта akgo74.ru
- 12.11.2018 г. Евгений Тефтелев поручил до конца ноября достроить фонтан в Металлургическом районе
- 19.09.2018 г. УФАС запретило копейской мэрии финансировать ремонт фонтана на площади Славы
- 27.08.2018 г. В Копейске начал разрушаться новый фонтан, реконструированный ко Дню города
- 24.08.2018 г. Жители Копейска помогут строителям закончить реконструкцию фонтана ко Дню города
- 04.06.2018 г. Дольщики проблемных домов в Копейске обратились к Путину с просьбой о помощи