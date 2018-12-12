УФАС обнаружило сговор в контракте на строительство фонтана в Копейске

Фото с сайта akgo74.ru

Антимонопольная служба возбудила дело о нарушениях при проведении торгов на строительство фонтана в Копейске.

В августе 2018 года копейское управление строительства объявило аукцион на капремонт фонтана на площади Славы. Его стоимость составляла почти 17 млн рублей. Контракт заключили с единственным поставщиком – ООО «Флагман», без конкурсных процедур, что считается нарушением закона о защите конкуренции.

За несколько месяцев до этого муниципальное учреждение объявляло конкурс на ремонт фонтана, однако УФАС выявило нарушения и потребовало его отменить. Позднее в управлении строительства пояснили, что объявлять новый конкурс было нецелесообразно из-за длительности сроков его проведения.

Закупку без конкурсных процедур допустимо проводить лишь в случае аварии или ЧС. Кроме того, ремонт фонтана фактически начался еще до заключения контракта – в июле. Антимонопольная служба оштрафовала должностное лицо учреждения на 50 тыс. рублей и обратилась в Арбитражный суд с требованием аннулировать контракт. Заседание по делу в УФАС состоится 25 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта akgo74.ru

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