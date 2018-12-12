В Челябинске суд отправил в колонию двух парней, которые грабили доставщиков пиццы

Фото с сайта 74.мвд.рф

Жителей Кургана отправили в колонию за нападения на курьеров служб доставки еды.

По версии Советского райсуда, жители Кургана 1994 и 1996 годов рождения с 4 по 7 мая 2018 года ночью оформляли заказы на доставку пиццы и роллов. Они сообщали операторам, что необходима сдача с 5 тыс. рублей. Когда курьеры приезжали по адресу, один из парней брызгал в лицо доставщиков из перцового баллончика, а другой — похищал имущество. Жители Кургана в суде признали свою вину и возместили ущерб в полном объеме. Суд назначил каждому грабителю по три года колонии.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, парни приехали в Челябинск с целью заработков. 24-летний курганец ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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