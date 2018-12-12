Южноуральца отправили в колонию на 21 год за убийство двух человек и хранение наркотиков

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области осудили 46-летнего мужчину, которого признали виновным в убийстве двух человек и хранении наркотиков.

Суд установил, что убийство произошло ночью 10 сентября 2017 года около одного из домов Тракторозаводского района Челябинска. Пьяный мужчина во время конфликта зарезал двух человек, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Также южноуральца признали виновным в выращивании двух килограммов конопли в саду.

Суд приговорил мужчину к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал с него 5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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