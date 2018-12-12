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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего ММК при обрушении короба
12.12.2018 г. 15:19
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время строительных работ.
Трагедия произошла днем 1 декабря на «Магнитогорском металлургическом комбинате». Короб упал, когда проводились работы по его очистке. В результате обрушения один сотрудник предприятия погиб. Его напарника госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время строительных работ, повлекшего смерть человека. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и виновных, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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