Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего ММК при обрушении короба

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время строительных работ.

Трагедия произошла днем 1 декабря на «Магнитогорском металлургическом комбинате». Короб упал, когда проводились работы по его очистке. В результате обрушения один сотрудник предприятия погиб. Его напарника госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время строительных работ, повлекшего смерть человека. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и виновных, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта sledcom.ru



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