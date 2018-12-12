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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Коркино детский сад оштрафовали на 25 тыс. рублей за травму, которую получил ребенок
12.12.2018 г. 15:18
Фото с сайта cheladmin.ru
Коркинская прокуратура добилась компенсации вреда здоровью воспитаннице детского сада, пострадавшей из-за ненадлежащего присмотра.
Малолетняя девочка получила травму в дошкольном учреждении во время игры. Как сообщает 74.ru, она упала лицом на игрушечную машину. Воспитатели при осмотре не заметили, что у девочки оказался сломан нос. Ребенка отправили домой, к вечеру на лице у него появился синяк. Врачи диагностировали перелом и закрытую черепно-мозговую травму.
Прокуратура внесла представление заведующему детсадом и обратилась в суд. Там удовлетворили иск о возмещении морального вреда. С дошкольного учреждения взыскали 25 тыс. рублей.
Фото с сайта cheladmin.ru
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