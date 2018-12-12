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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В Челябинске за 2018 год больше всего подешевели трехкомнатные квартиры
12.12.2018 г. 15:04
На портале N1.RU провели исследование динамики цен за 2018 год на челябинском рынке жилья.
Больше всего в цене потеряли трехкомнатные квартиры. В новостройках такие объекты подешевели более, чем на 6,5%, а на вторичном рынке – на 2,5%. В результате стоить они стали почти одинаково – в среднем около 3 млн рублей.
Цены на однокомнатные квартиры в целом по городу практически не изменились. Динамика наблюдается в Ленинском районе — там однушки подорожали на треть, до 1 млн 700 тыс. рублей. А в Советском районе цены на подобные объекты, наоборот, упали на четверть, до 1 млн 400 тыс. рублей. Площади квартир в этих районах изменились пропорционально цене.
Двухкомнатные квартиры за год подорожали только в новых домах в Центральном и Ленинском районах. В Металлургическом жилье этого типа потеряло в цене примерно 20% — до 1 млн 840 тыс. рублей за двушку.
В целом, по данным аналитиков N1.RU, стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья осталась на уровне 2017 года. Расценки в новостройках менялись динамичнее — главным образом, за счет начала продаж в дорогих ЖК в Ленинском и Центральном районе.
Фото с сайта minstroy74.ru
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