Челябинск станет умным городом

Фото: Анна Адианова

В областном центре к 2020 году планируют сформировать концепцию «Умного города».

Челябинск включен в список пилотных городов по реализации программы. К середине февраля будет создан консорциум, который займется подготовкой к реализации проекта. Программа предполагает внедрение современных технологий в жизнь горожан. Например, установку счетчиков, которые передают показания в интернет в режиме онлайн.

Сейчас в Челябинской области есть один умный город — Сатка. Там на разработку концепции ушел год. Такой же срок уйдет на подготовку в Челябинске. Сейчас областному центру нужно определить ответственных за работу с программой и основные задачи, заявил директор продуктового офиса «Умный город» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Гуртов.

«Необходимо собраться и четко определить, какие задачи ставятся во главу угла, как это было в Сатке. Для этого нужно и с людьми поработать, посмотреть, какие есть региональные приоритеты. Опять же проект ШОС в ближайшее время будет откладывать свои отпечатки с точки зрения приоритетов», — рассказал Дмитрий Гуртов.

По словам министра информационных технологий и связи Челябинской области Александра Козлова, в проекте должны быть отражены проблемы, которые волнуют жителей города, например, грязный воздух.

«Я — поклонник того, чтобы все острые темы, которые волнуют город и горожан, нашли отражения в концепции, которую мы будем писать. Если концепция не будет отражать реальные проблемы, она будет мертвой и неинтересной. Например, экологическая тема для города Челябинска является одной из важнейших. Не решив ее, не предприняв усилий, другие наши положительные истории будут разбиваться о то, что мы не решили самые главные проблемы, которые волнуют челябинцев. Но есть и другие проблемы — общественный транспорт, остановки. Тоже надо этим заниматься, иначе наш город не будет умным», — прокомментировал Александр Козлов.

Минсвязи и минэкологии области рассматривают возможность создания системы мониторинга и контроля за состоянием воздуха. «Мониторинг можно вести только сертифицированными средствами — это очень дорогие посты. Система контроля может быть дешевле. Она поможет оповещать о неблагоприятных условиях и будет связана с системой мониторинга, которая позволяет юридически влиять на работу предприятий-загрязнителей», — подчеркнул Александр Козлов.

Фото: Анна Адианова



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