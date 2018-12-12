Квотирование выбросов в Челябинске введут к саммитам ШОС и БРИКС-2020

Фото с сайта pravmin74.ru

В Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке международных форумов.

С докладами на мероприятии выступили заместители глав федеральных ведомств, директор Росконгресса Александр Стуглев и губернатор Борис Дубровский. Глава региона подчеркнул, что работы по всем направлениям подготовки к саммитам — модернизация инфраструктуры, строительство объектов — в целом ведутся по графику и даже с опережением там, где это возможно.

Заместитель председателя оргкомитета, советник помощника президента Антон Кобяков отметил, что одним из важнейших вопросов подготовки Челябинска является комплексное улучшение экологической ситуации.

«Полагаю необходимым определить Челябинскую область в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Уверен, что комплексные меры и консолидированные усилия федеральных контрольно-надзорных органов, региональных и местных властей позволят в ближайшей перспективе значительно улучшить качество окружающей среды в регионе», — заявил Антон Кобяков.

В числе мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС — рекультивация закрытой городской свалки, управление качеством воздуха, очистка русла реки Миасс и благоустройство городской набережной.

Фото с сайта pravmin74.ru

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