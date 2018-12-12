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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
В 2019 году более 80% школьников Южного Урала будут учиться в первую смену
12.12.2018 г. 13:12
В областном Заксобрании отчитались о поддержке системы образования в регионе.
В 2018 году из областного бюджета на строительство новых образовательных учреждений потратили более 2,5 млрд рублей. На эти деньги возвели три школы в Калининском, Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска и две — в Магнитогорске. В области до конца года введут в эксплуатацию учебное заведение в поселке Есаульский Сосновского района, а в ближайшее два года в Чебаркульском районе построят новую школу на 300 учеников.
С 2018 года территории впервые начали получать субсидии на капремонт школьных зданий. Деньги в размере почти 57,5 млн рублей получили 13 городов и районов области. Как подчеркнули в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, все эти меры позволят в 2019 году перевести на обучение в одну первую смену 82% южноуральских школьников. В 2019 году появятся 5 тыс. новых мест в детсадах и более 7 тыс. мест — в учебных заведениях.
Фото с сайта stnmedia.ru
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