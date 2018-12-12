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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Челябинская область улучшила позицию в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»
12.12.2018 г. 11:58
Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала всероссийский экологический рейтинг регионов России по итогам осени 2018 года.
Тройка лидеров списка осталась неизменной — Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. Составители отметили, что осенью экологическая ситуация улучшилась в Москве — столица вернулась в топ-10 рейтинга, она на восьмом месте. Подмосковье, несмотря на ряд принятых мер по разрешению проблем со свалками, по-прежнему находится в аутсайдерах списка, на 82-й позиции.
По традиции замыкают антирейтинг два уральских региона — Челябинская область на 84-м и Свердловская — на последнем, 85-м месте. Однако исследователи отметили, что по итогам осени 2018 года на Южном Урале наметились определенные успехи в сфере охраны окружающей среды.
«Контролирующие органы Челябинской области всерьез взялись за привлечение к ответственности нарушителей природоохранного законодательства. В частности, топ-менеджерам «Мечела» предъявлено обвинение по уголовному делу о загрязнении воздуха», — подчеркнул председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.
Как ранее писал Znak.com, в регионе подошло к концу расследование уголовного дела об экологических нарушениях предприятия «Мечел-Кокс», которое возбудили еще в феврале 2017 года. Тогда экологи выявили существенное превышение в выбросах завода ПДК вредных веществ, в частности нафталина. В начале декабря 2018 года управляющему директору предприятия и его первому заму предъявили обвинение по статье «Загрязнение атмосферного воздуха».
Фото с сайта pravmin74.ru
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