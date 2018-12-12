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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
На Южном Урале растет заболеваемость пневмонией
12.12.2018 г. 11:48
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости воспалением легких.
Всего с января 2018 года в Челябинской области выявлено свыше 500 случаев внебольничной пневмонии на 100 тысяч населения. Это почти на четверть больше, чем в 2017 году. Среди детей и подростков количество больных выросло на 47%. В Челябинске показатель несколько снизился - на 13%, до 24 случаев на 100 тыс. человек.
По ОРВИ ситуация остается стабильной и не носит характера эпидемии. Со 2 по 9 декабря в области зарегистрировали более 25 тыс. случаев – почти столько же, что и на предыдущей неделе. В Челябинске респираторную инфекцию за этот период подхватили чуть более 10 тыс. человек.
Случаев гриппа на Южном Урале не выявлено. В Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе завершилась массовая прививочная кампания. К понедельнику, 10 декабря, вакцины от гриппа получили почти 1,5 млн жителей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Фото с сайта pixabay.com
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