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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Министр экологии области Сергей Лихачев будет добиваться уголовного преследования загрязнителей воздуха
12.12.2018 г. 10:51
Эксперты областного минэкологии провели новые рейды по предприятиям, загрязняющим воздух в Челябинске.
Инспекция коснулась НПП «НИХРОМ», Челябинского фланцевого завода и ООО «Предприятие сувенирной продукции». На двух последних объектах ревизоры выявили ненормированные источники выбросов.
Министр экологии области Сергей Лихачев заявил, что к нарушителям охранного законодательства будут применять наиболее строгие меры воздействия. «Я говорю сейчас о судебных исках на приостановление деятельности, об отзыве разрешительных документов, штрафах и вплоть до направления материалов для возбуждения уголовных дел. Могу вас заверить, что мы доведем до логического завершения все расследования по нарушениям, проводимые нами или совместно с Росприроднадзором», — пояснил глава минэкологии.
Надзорное ведомство провело лабораторные испытания атмосферного воздуха в Челябинске. По данным анализа, 10 декабря гигиенические нормативы по оксиду углерода, диоксиду серы и формальдегиду не были нарушены. Зафиксировано превышение концентрации оксида азота более, чем в 1,5 раза.
Фото с сайта gubernator74.ru
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