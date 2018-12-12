Министр экологии области Сергей Лихачев будет добиваться уголовного преследования загрязнителей воздуха

Фото с сайта gubernator74.ru

Эксперты областного минэкологии провели новые рейды по предприятиям, загрязняющим воздух в Челябинске.

Инспекция коснулась НПП «НИХРОМ», Челябинского фланцевого завода и ООО «Предприятие сувенирной продукции». На двух последних объектах ревизоры выявили ненормированные источники выбросов.

Министр экологии области Сергей Лихачев заявил, что к нарушителям охранного законодательства будут применять наиболее строгие меры воздействия. «Я говорю сейчас о судебных исках на приостановление деятельности, об отзыве разрешительных документов, штрафах и вплоть до направления материалов для возбуждения уголовных дел. Могу вас заверить, что мы доведем до логического завершения все расследования по нарушениям, проводимые нами или совместно с Росприроднадзором», — пояснил глава минэкологии.

Надзорное ведомство провело лабораторные испытания атмосферного воздуха в Челябинске. По данным анализа, 10 декабря гигиенические нормативы по оксиду углерода, диоксиду серы и формальдегиду не были нарушены. Зафиксировано превышение концентрации оксида азота более, чем в 1,5 раза.

Фото с сайта gubernator74.ru

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