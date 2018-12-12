Более четверти челябинцев ни разу не открывали Конституцию России

Фото с сайта regnum.ru

Социологи филиала Президентской академии спросили у челябинцев, при каких обстоятельствах им приходилось изучать основной закон страны.

Треть опрошенных челябинцев знакомились с положениями Конституции в школе, еще треть изучали ее позднее — в колледже или институте. Около 9% респондентов сталкивались с основным законом России по работе.

Добровольно читали Конституцию менее 7,5% челябинцев — это значительно меньше общероссийского показателя. По данным ВЦИОМ, к основному закону самостоятельно проявляли интерес почти четверть россиян.

А 26% респондентов из Челябинска вообще незнакомы с Конституцией, по стране таких насчитывается 18%.

Социологи приурочили исследование ко Дню Конституции — его празднуют 12 декабря. В 2018 году основному закону страны исполняется 25 лет.

Фото с сайта regnum.ru

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