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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Более четверти челябинцев ни разу не открывали Конституцию России
12.12.2018 г. 10:20
Социологи филиала Президентской академии спросили у челябинцев, при каких обстоятельствах им приходилось изучать основной закон страны.
Треть опрошенных челябинцев знакомились с положениями Конституции в школе, еще треть изучали ее позднее — в колледже или институте. Около 9% респондентов сталкивались с основным законом России по работе.
Добровольно читали Конституцию менее 7,5% челябинцев — это значительно меньше общероссийского показателя. По данным ВЦИОМ, к основному закону самостоятельно проявляли интерес почти четверть россиян.
А 26% респондентов из Челябинска вообще незнакомы с Конституцией, по стране таких насчитывается 18%.
Социологи приурочили исследование ко Дню Конституции — его празднуют 12 декабря. В 2018 году основному закону страны исполняется 25 лет.
Фото с сайта regnum.ru
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