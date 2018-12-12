Более 60% челябинских работодателей не будут выплачивать предновогодние премии

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики выяснили у работодателей Челябинска, будут ли они выплачивать 13-ю зарплату сотрудникам в 2018 году.

Опрос провел портал Зарплата.ру. 62% респондентов оставят работников без предновогодних премий. Каждый пятый опрошенный сообщил, что 13-ю зарплату получат только избранные. 18% работодателей выплатят премии всем сотрудникам.

Среди тех представителей компаний, кто пообещал премировать работников, 38% отметили, что суммы будут чисто символическими — до 5 тыс. рублей. Каждый десятый респондент собирается выплатить сотрудникам более 20 тыс. рублей. 12% опрошенных заявили, что премии будут размером с ежемесячную зарплату работника.

Каждый пятый челябинец отложил бы полученные деньги на будущее или потратил их на новогодние подарки. У 6% опрошенных премия бы ушла на покупку продуктов для праздничного стола. Еще 8% респондентов раздали бы долги. 67% челябинцев заявили, что 13-я зарплата способна замотивировать их работать усерднее в следующем году.

Фото с сайта pixabay.com



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