Депутаты выберут нового мэра Челябинска в конце февраля

Фото с сайта vnnews.ru

В Челябинске определена примерная дата проведения процедуры выборов градоначальника.

На следующей неделе — во вторник, 18 декабря, депутаты городской думы соберутся, чтобы утвердить положение о конкурсе. С этого дня начнется прием документов от кандидатов, который продлится до 15 января.

Кандидатов для участия в выборах определит комиссия из депутатов гордумы и представителей, назначенных губернатором Борисом Дубровским. Начальник управления внутренней политики области Виталий Шиков рассказал изданию «Федерал-Пресс», что первое заседание комиссии состоится ориентировочно 19 февраля, а второе, где и определятся кандидатуры, 22 числа. После праздников — 25-26 февраля — пройдет сессия городской думы, где депутаты выберут нового главу города.

СМИ называют несколько возможных кандидатов на пост мэра — среди них и нынешний врио главы Владимир Елистратов, который занял этот пост в ноябре после отставки Евгения Тефтелева. На данный момент о своем желании стать градоначальником заявил только один человек — экоактивист Василий Московец.

Фото с сайта vnnews.ru

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