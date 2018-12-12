Фото с сайта nesvizh-news.by

Насколько хорошо свои права знают военнослужащие и призывники Челябинской области? Кто помогает им отстаивать эти права? Говорим об этом в среду, 12 декабря, на «Челябинском эхе» в программе «Разбор полетов».

Гости в студии: начальник юридического отдела юридической компании «Сфера» Анжела Морозова и главный юрист компании Марина Русалина.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Оставить вопрос гостям можно здесь.

Фото с сайта nesvizh-news.by

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