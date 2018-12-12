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Разбор полетов
Разворот
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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Насколько хорошо свои права знают военнослужащие и призывники Челябинской области?
12.12.2018 г. 08:32
Фото с сайта nesvizh-news.by
Насколько хорошо свои права знают военнослужащие и призывники Челябинской области? Кто помогает им отстаивать эти права? Говорим об этом в среду, 12 декабря, на «Челябинском эхе» в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: начальник юридического отдела юридической компании «Сфера» Анжела Морозова и главный юрист компании Марина Русалина.
Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Оставить вопрос гостям можно здесь.
Фото с сайта nesvizh-news.by
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