На Южном Урале количество случаев бешенства выросло вдвое по сравнению с 2017 годом

Фото с сайта moja-koshka.ru

В областном управлении Россельхознадзора сообщили о росте выявленных случаев бешенства животных.

В начале декабря опасную болезнь выявили у домашней кошки в поселке Тарутино Чесменского района. Всего на Южном Урале с января зарегистрировали 44 случая бешенства — это ровно вдвое больше, чем за аналогичный период 2017 года. Карантин по бешенству на данный момент действует в трех неблагополучных пунктах области. В Бажовском жилмассиве Копейска обнаружили больную лису, а в поселке Кассельский Нагайбакского района и в Сатке — двух бешеных енотов.

В областном управлении Россельхознадзора предупредили южноуральцев, что бешенство — смертельно опасная болезнь, и предостерегли от контактов с животными, которые ведут себя неестественно. Владельцев домашних животных призвали привить своих питомцев. В случае укуса дикого или бродячего животного следует немедленно промыть рану большим количеством мыльного раствора и перекисью водорода и в течение 24 часов обратиться в больницу.

Фото с сайта moja-koshka.ru

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