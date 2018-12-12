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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
На Южном Урале количество случаев бешенства выросло вдвое по сравнению с 2017 годом
12.12.2018 г. 08:23
В областном управлении Россельхознадзора сообщили о росте выявленных случаев бешенства животных.
В начале декабря опасную болезнь выявили у домашней кошки в поселке Тарутино Чесменского района. Всего на Южном Урале с января зарегистрировали 44 случая бешенства — это ровно вдвое больше, чем за аналогичный период 2017 года. Карантин по бешенству на данный момент действует в трех неблагополучных пунктах области. В Бажовском жилмассиве Копейска обнаружили больную лису, а в поселке Кассельский Нагайбакского района и в Сатке — двух бешеных енотов.
В областном управлении Россельхознадзора предупредили южноуральцев, что бешенство — смертельно опасная болезнь, и предостерегли от контактов с животными, которые ведут себя неестественно. Владельцев домашних животных призвали привить своих питомцев. В случае укуса дикого или бродячего животного следует немедленно промыть рану большим количеством мыльного раствора и перекисью водорода и в течение 24 часов обратиться в больницу.
Фото с сайта moja-koshka.ru
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