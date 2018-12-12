В 2019 году на благоустройство Челябинска потратят почти миллиард рублей

Фото с сайта cheladmin.ru

Губернатор Борис Дубровский утвердил проекты благоустройства южноуральской столицы.

Финансирование пройдет по нескольким программам. 430 млн рублей город получит на реализацию программы «Комфортная среда». Еще 482 млн потратят на благоустройство общественных пространств к саммитам ШОС и БРИКС. Общая сумма выделенных по поручению губернатора средств, таким образом, достигает 1 млрд рублей.

В 2019 году в Калининском районе обустроят прогулочную зону на Университетской Набережной, а в Курчатовском реконструируют скверы в районе улиц Красного Урала и 40-летия Победы.

Крупный проект благоустройства реализуют в парке «Плодушка» в Ленинском районе, в Металлургическом порядок наведут в сквере «Юбилейный», а в Тракторозаводском займутся детским парком имени Терешковой. В Советском районе реконструкция ждет сразу несколько объектов — пляж на Смолино, стадион АМЗ, скверы рядом с дворцами культуры «Бригантина» и имени Колющенко. В центре города благоустроят пешеходные зоны на проспекте Ленина и улице Красной.

Фото с сайта cheladmin.ru

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