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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Дольщики «Речелстроя»: Андрей Пязок забирает кран со стройплощадки незаконченных домов
11.12.2018 г. 15:27
Обманутые дольщики «Чурилово Lake City» будут жаловаться на действия застройщика в правительство области.
По словам покупателей неготовых квартир, гендиректор обанкротившейся компании «Речелстрой» после введения конкурсного производства нашел способ препятствовать возведению домов в Чурилово. Андрей Пязок решил забрать со стройплощадки принадлежащий ему кран и демонтировать крановые пути у незавершенного дома, который стоит следующим в очереди, сообщили дольщики. Они намерены донести свою позицию до президента посредством региональных властей. Обратиться хотят во время личного приема в правительстве области, который состоится в среду, 12 декабря, и приурочен ко Дню Конституции.
«Дольщики заявят президенту, что Пязок вышел на свободу незаслуженно, что этот горе-строитель не выполняет условия досудебного соглашения, а именно не содействует строительству домов. Намерения у дольщиков серьезные — он должен понести самое суровое наказание», — говорится в сообщении инициативной группы.
Гендиректора компании «Речелстрой» Андрея Пязока обвиняют в хищении денег участников долевого строительства. Из-за его действий без квартир остались порядка 1 тыс. 300 человек. Некоторые дома микрорайона «Чурилово Lake City» удалось достроить силами компании «Западный луч» — частью за ее счет, частью за счет активов «Речелстроя». Однако вторая и третья очереди строительства микрорайона до сих пор простаивают.
Фото с сайта rechelstroy.ru
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