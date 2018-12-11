- 66.2416р. - 0.6811
- 75.7075р. - 0.3702
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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Всего 16% челябинцев считают ключевым конституционным правом свободу слова
11.12.2018 г. 15:10
Социологи филиала Президентской академии спросили у челябинцев, какие конституционные права они считают наиболее важными.
Респондентам предлагали выбрать до трех вариантов ответов. Почти по 40% опрошенных назвали ключевыми право на охрану здоровья, на труд и на защиту своих прав. Около трети участников исследования считают наиболее важными право на образование и на социальное обеспечение. Право на жизнь в числе главных назвали 32% респондентов.
Политические права волнуют челябинцев гораздо меньше. Так, всего 16% назвали наиболее важной конституционной привилегией свободу мысли и слова. Согласно материалам исследования, в основном так отвечали представители молодежи, что характерно — не либеральных, а национал-патриотических взглядов. Право на участие в общественной жизни считают ключевым менее 6,5% участников опроса.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 27.09.2018 г. Большинство челябинцев считают, что Конституция России не соответствует реальности
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- 28.10.2013 г. Действующую Конституцию России сложно подвергнуть системному изменению.
- 25.10.2013 г. Каждому подростку при получении паспорта необходимо выдавать персональный экземпляр Конституции России.