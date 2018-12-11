Всего 16% челябинцев считают ключевым конституционным правом свободу слова

Фото с сайта cheladmin.ru

Социологи филиала Президентской академии спросили у челябинцев, какие конституционные права они считают наиболее важными.

Респондентам предлагали выбрать до трех вариантов ответов. Почти по 40% опрошенных назвали ключевыми право на охрану здоровья, на труд и на защиту своих прав. Около трети участников исследования считают наиболее важными право на образование и на социальное обеспечение. Право на жизнь в числе главных назвали 32% респондентов.

Политические права волнуют челябинцев гораздо меньше. Так, всего 16% назвали наиболее важной конституционной привилегией свободу мысли и слова. Согласно материалам исследования, в основном так отвечали представители молодежи, что характерно — не либеральных, а национал-патриотических взглядов. Право на участие в общественной жизни считают ключевым менее 6,5% участников опроса.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 11.12.2018 г.»