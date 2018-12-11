Челябинский Чистомэн раскрыл свою личность

Анонимный челябинский экоактивист снял с себя маску.

Разоблачил Чистомэна Алексей Локонцев в рамках телепроекта «Секретный миллионер». Предприниматель предложил активисту 350 тыс. рублей на развитие проекта в обмен на раскрытие личности, на что последний согласился. Под маской оказался Артур Матис-Сиразеев, администратор популярного сообщества во «ВКонтакте» «Бесплатный Челябинск».

«Он как сильный, серьезный маркетолог создал бренд, узнаваемый, яркий, с историей. Он несет такое в себе добро, которое может принести большие деньги, но он, может, не понимает силы своего бренда», — отметил Алексей Локонцев.

Видео: Чистомэн, vk.com / Телеканал «Пятница»

Проект «Челябинский Чистомэн» стартовал в мае 2017 года. Анонимный активист в зеленой балаклаве занимался уборкой от мусора общественных пространств и берегов водоемов в Челябинске и Копейске.

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