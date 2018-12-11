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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург начнется после саммитов ШОС и БРИКС
11.12.2018 г. 14:25
Уральская высокоскоростная магистраль готова к началу проектирования.
Проектно-изыскательные работы начнутся в 2019 году. Об этом гендиректор хозпартнерства «УСМ» Сергей Бревнов рассказал на выездной сессии Петербургского международного экономического форума, которая прошла в Челябинске в понедельник, 10 декабря. Сейчас завершена разработка обоснования инвестиций, юридической и финансовой документации, пройден независимый аудит. Сформирован консорциум партнеров и завершается согласование условий концессии. Таким образом, по словам Сергея Бревнова, проект готов к старту.
Как сообщили в пресс-службе областного минэкономразвития, завершить подготовительные работы планируется в 2020 году. До этого срока также предстоит включить проект в комплексный план магистральной инфраструктуры. Стройка дороги по плану начнется в 2021-м — уже после того, как в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Сдать объект предполагают в 2025 году. Общий объем финансирования оценивается в 350 млрд рублей.
По прогнозу пассажиропоток на перспективной магистрали к 2034 году достигнет почти 3 млн пассажиров в год или около четверти рынка перевозок. Предполагается, что между Челябинском и Екатеринбургом начнут ездить люди, которые раньше этого не делали.
«Благодаря УВСМ произойдет фактическое объединение Екатеринбурга и Челябинска в единое социально-экономическое пространство. Объединятся рынки труда. Работодателям откроется доступ к более широкому рынку специалистов, а людям — к более широкому рынку предложений. Повысится конкуренция за кадры, поднимется производительность труда, вырастут заработные платы. Произойдет увеличение доходов населения. Высокая экономическая активность даст новый импульс развитию промышленности Урала», — резюмировал Сергей Бревнов.
Фото с сайта mineconom74.ru
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