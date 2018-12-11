Строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург начнется после саммитов ШОС и БРИКС

Фото с сайта mineconom74.ru

Уральская высокоскоростная магистраль готова к началу проектирования.

Проектно-изыскательные работы начнутся в 2019 году. Об этом гендиректор хозпартнерства «УСМ» Сергей Бревнов рассказал на выездной сессии Петербургского международного экономического форума, которая прошла в Челябинске в понедельник, 10 декабря. Сейчас завершена разработка обоснования инвестиций, юридической и финансовой документации, пройден независимый аудит. Сформирован консорциум партнеров и завершается согласование условий концессии. Таким образом, по словам Сергея Бревнова, проект готов к старту.

Как сообщили в пресс-службе областного минэкономразвития, завершить подготовительные работы планируется в 2020 году. До этого срока также предстоит включить проект в комплексный план магистральной инфраструктуры. Стройка дороги по плану начнется в 2021-м — уже после того, как в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Сдать объект предполагают в 2025 году. Общий объем финансирования оценивается в 350 млрд рублей.

По прогнозу пассажиропоток на перспективной магистрали к 2034 году достигнет почти 3 млн пассажиров в год или около четверти рынка перевозок. Предполагается, что между Челябинском и Екатеринбургом начнут ездить люди, которые раньше этого не делали.

«Благодаря УВСМ произойдет фактическое объединение Екатеринбурга и Челябинска в единое социально-экономическое пространство. Объединятся рынки труда. Работодателям откроется доступ к более широкому рынку специалистов, а людям — к более широкому рынку предложений. Повысится конкуренция за кадры, поднимется производительность труда, вырастут заработные платы. Произойдет увеличение доходов населения. Высокая экономическая активность даст новый импульс развитию промышленности Урала», — резюмировал Сергей Бревнов.

Фото с сайта mineconom74.ru

Все новости за 11.12.2018 г.»