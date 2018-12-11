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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Владимир Елистратов получил представление от прокуратуры за незаконную рекламу на проспекте Ленина
11.12.2018 г. 14:23
К ситуации с незаконными вывесками на главной улице Челябинска подключилась прокуратура.
В надзорном ведомстве отметили, что мэрия недостаточно эффективно борется с рекламными конструкциями. Управление наружной рекламы ранее выдало предпринимателям около 400 предписаний об устранении нарушений. Из них было исполнено меньше 300. В ходе проверки выявили 27 незаконных конструкций на фасадах зданий по проспекту Ленина.
В прокуратуре считают, что причиной неэффективной работы является несовершенство правовой базы. В ведомстве подготовили инициативы по изменению порядка размещения наружной рекламы. Прокурор предлагает узаконить контроль чиновников за исполнением выданных ими предписаний.
Также мэрия несвоевременно аннулирует разрешения на установку конструкций, контролирует демонтаж и занимается взысканием средств на это. Управление наружной рекламы самостоятельно не направляет обращения в антимонопольное ведомство.
По результатам проверки прокуратура внесла представление врио главы Челябинска Владимиру Елистратову с требованием устранить нарушения закона о рекламе, сообщили в пресс-службе ведомства.
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