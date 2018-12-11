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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
«Мы, как и наши семьи, живем здесь»: министр экологии области Сергей Лихачев прокомментировал смог
11.12.2018 г. 13:57
Глава минэкологии отчитался о работе ведомства в период действия режима НМУ.
Сергей Лихачев отметил, что специалисты работают по выявлению источников загрязнения круглосуточно. С помощью передвижных лабораторий и квадрокоптеров экологи отслеживают концентрацию вредных веществ в выбросах. Так, в районе Коркинского разреза и в сфере влияния предприятий «Мечела» обнаружили превышение по сероводороду. Министр подчеркнул, что в ведомство поступают многочисленные жалобы на загрязненный воздух и просьбой разобраться в ситуации.
«Мы принимаем десятки обращений от граждан и сами находимся в той же ситуации. Мы, как и наши семьи, живем здесь и дышим этим же воздухом. Поэтому мы больше всех заинтересованы в поиске и наказании загрязнителей и улучшении ситуации в регионе», — заявил Сергей Лихачев.
Данные по нарушителям минэкологии передает в областное управление Роспотребнадзора. В Челябинске с 1 декабря действует режим неблагоприятных метеоусловий. В конце прошлой недели его усилили до второй степени опасности. Все это время над городом висит густой смог.
Фото с сайта gubernator74.ru
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