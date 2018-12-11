«Мы, как и наши семьи, живем здесь»: министр экологии области Сергей Лихачев прокомментировал смог

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава минэкологии отчитался о работе ведомства в период действия режима НМУ.

Сергей Лихачев отметил, что специалисты работают по выявлению источников загрязнения круглосуточно. С помощью передвижных лабораторий и квадрокоптеров экологи отслеживают концентрацию вредных веществ в выбросах. Так, в районе Коркинского разреза и в сфере влияния предприятий «Мечела» обнаружили превышение по сероводороду. Министр подчеркнул, что в ведомство поступают многочисленные жалобы на загрязненный воздух и просьбой разобраться в ситуации.

«Мы принимаем десятки обращений от граждан и сами находимся в той же ситуации. Мы, как и наши семьи, живем здесь и дышим этим же воздухом. Поэтому мы больше всех заинтересованы в поиске и наказании загрязнителей и улучшении ситуации в регионе», — заявил Сергей Лихачев.

Данные по нарушителям минэкологии передает в областное управление Роспотребнадзора. В Челябинске с 1 декабря действует режим неблагоприятных метеоусловий. В конце прошлой недели его усилили до второй степени опасности. Все это время над городом висит густой смог.

Фото с сайта gubernator74.ru

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