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06.12.2018 г. | 14:08Гости эфира: Якобюк Сергей
Власти региона ищут перевозчиков для гостей саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске
11.12.2018 г. 10:37
Фото с сайта gubernator74.ru
Борис Дубровский провел заседание рабочей группы по транспортному обеспечению саммитов ШОС и БРИКС.
На совещании стало известно, что по мероприятиям саммитов гостей будут возить на машинах и автобусах специализированных транспортных предприятий. Сейчас идет работа по подготовке трансфера.
Саммиты ШОС и БРИКС состоятся в Челябинске летом 2020 года. Для их проведения строятся конгресс-холл «Таганай», общественно-деловой центр на берегу реки Миасс, несколько гостиниц и три президентских городка. Также идет реконструкция аэропорта.
Фото с сайта www.amur.info
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