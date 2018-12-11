Власти региона ищут перевозчиков для гостей саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский провел заседание рабочей группы по транспортному обеспечению саммитов ШОС и БРИКС.

На совещании стало известно, что по мероприятиям саммитов гостей будут возить на машинах и автобусах специализированных транспортных предприятий. Сейчас идет работа по подготовке трансфера.

Саммиты ШОС и БРИКС состоятся в Челябинске летом 2020 года. Для их проведения строятся конгресс-холл «Таганай», общественно-деловой центр на берегу реки Миасс, несколько гостиниц и три президентских городка. Также идет реконструкция аэропорта.

Фото с сайта www.amur.info

Все новости за 11.12.2018 г.»